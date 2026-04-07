Вальверде рассказал, что значит восьмой номер в «Реале», ранее он был у Тони Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о значимости номера, который он носит на футболке. Ранее восьмой номер в клубе принадлежал немецкому хавбеку Тони Кроосу. Игрок отметил, что изначально не хотел брать этот номер.

«Я говорил с женой о том, что не хочу носить этот номер, прежде всего из уважения к предыдущему владельцу, которым был Тони [Кроос]. Если бы это зависело от меня, любой, кто так многого добился и оставил свой след в клубе, заслуживал бы того, чтобы его номер был выведен из обращения, как это делают в НБА, чтобы этот номер почитался вечно, чтобы Тони был последним, кто его носил.

Моя жена убедительно доказывала, что я должен носить этот номер, что я его заслужил. А когда Тони тоже дал своё благословение, конечно, почувствовал себя спокойнее и сказал себе, что это мой момент, что я должен наслаждаться им каждый день, когда выхожу на тренировку с этим номером на спине. Просто относиться к каждой игре так, как будто она последняя. Конечно, поначалу было тяжело, но это того стоило», — приводит слова Вальверде ESPN.