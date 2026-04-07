Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Слишкович: Соболев — не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был

Слишкович: Соболев — не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был
Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом», упомянув нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 8 апреля.

Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– На ваш взгляд, против Соболева стоит играть персонально? Или достаточно просто работы защитников?
– Почему вы делаете акцент на Соболеве? Он не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить.

– У «Спартака» всё есть, чтобы победить в Санкт-Петербурге и пройти в Кубке дальше?
– Конечно. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, не сказал бы, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака», — приводит слова Слишковича Metaratings.

