Слишкович: Соболев — не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом», упомянув нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 8 апреля.

– На ваш взгляд, против Соболева стоит играть персонально? Или достаточно просто работы защитников?

– Почему вы делаете акцент на Соболеве? Он не самый опасный игрок «Зенита» и никогда им не был. «Зенит» зависит от полузащиты, особенно от Вендела. И надо закрывать его, если Вендел начинает играть, любому игроку атаки очень легко создавать моменты и забивать голы. Если Вендела закрыть, им будет тяжело забить.

– У «Спартака» всё есть, чтобы победить в Санкт-Петербурге и пройти в Кубке дальше?

– Конечно. Я думаю, что шансы 50 на 50. Если смотреть на вторую часть чемпионата, кто как играл и что показывал, не сказал бы, что «Зенит» чем-то лучше «Спартака», — приводит слова Слишковича Metaratings.