Главная Футбол Новости

Хуан Карседо провёл встречу с легендами «Спартака»

Хуан Карседо провёл встречу с легендами «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо провёл встречу с легендами клуба. Он посетил заседание Комитета ветеранов красно-белых, на котором присутствовали также Олег Романцев, Ринат Дасаев и другие легендарные личности из истории «Спартака».

«На «Лукойл Арене» состоялось заседание Комитета ветеранов «Спартака». Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин приняли участие!

Карседо рассказал ветеранам о принципах работы. Легенды дали свои советы и поддержали тренера. А в конце встречи подарили ему книгу об истории «Спартака», ретро-форму и вымпел с автографами! Один за всех — и все за одного!» — написала пресс-служба красно-белых.

Фото: Официальный сайт «Спартака»

Материалы по теме
Агент Барко предоставил актуальную информацию о будущем игрока в «Спартаке»
