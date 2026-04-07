Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Юрий Гаврилов рассказал подробности встречи Хуана Карседо с ветеранами «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал подробности встречи главного тренера красно-белых Хуана Карседо с Комитетом ветеранов клуба.

«Прошла ознакомительная встреча, немного поговорили с Карседо. Он произвёл нормальное впечатление, работал в некоторых солидных клубах. Советы мы ему не давали, но было пожелание, чтобы ветераны побольше встречались с командой. Я обязательно соглашусь, если ещё раз позовут. Главный тренер тоже изъявил желание, чтобы ветераны и команда поближе общались. Карседо сказал, что «Спартак» — команда непростая, заслуженная. Про нас сказал, что мы легенды, которые делали историю команды, нашей молодёжи будет приятно с нами общаться. Но и в самом деле мы сейчас не очень близко общаемся, поэтому эта встреча и прошла. Они предлагают, что мы можем научить футболистов, как более правильно действовать в некоторых ситуациях.

Было приятно, что позвали. Надо общаться с руководством клуба, мы тоже хотим знать, какие проблемы есть, что можем изменить, мы что-то подскажем. Это правильная история», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

