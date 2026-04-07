Защитник «Ростова» Вахания рассказал, что в скором времени станет отцом

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, что в скором времени станет отцом. Он признался, что с нетерпением ждёт возможности примерить на себя роль отца.

— Что важно успеть в «Ростове» перед переходом в «Краснодар»?

— Это даже не про футбол. У нас с супругой скоро должен родиться ребенок. Мы очень этого ждём. Хочется прочувствовать, как это — быть отцом, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Вахания подписал предварительный контракт с «Краснодаром». Летом он присоединится к «быкам». Соглашение Ильи с новым клубом будет рассчитано на четыре года.