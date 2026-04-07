Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин — о конкуренции между Дураном и Соболевым: эта история Сашу встряхнула

Шнякин — о конкуренции между Дураном и Соболевым: эта история Сашу встряхнула
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конкуренции между нападающими «Зенита» Александром Соболевым и Джоном Дураном. Колумбийский форвард присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно. Александр Соболев в нынешнем сезоне провёл 21 матч в рамках Мир РПЛ и забил семь голов. Джон Дуран в четырёх матчах высшего российского дивизиона забил один гол.

«Эта история Соболева встряхнула. В том плане, что убрали двух нападающих, взяли ещё одного, и он просто почувствовал, что его вообще не котируют. Никак. По мне, он как раз таки завёлся», — сказал Шнякин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич определил, какую пользу Джон Дуран принёс «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android