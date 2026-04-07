Шнякин — о конкуренции между Дураном и Соболевым: эта история Сашу встряхнула

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конкуренции между нападающими «Зенита» Александром Соболевым и Джоном Дураном. Колумбийский форвард присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно. Александр Соболев в нынешнем сезоне провёл 21 матч в рамках Мир РПЛ и забил семь голов. Джон Дуран в четырёх матчах высшего российского дивизиона забил один гол.

«Эта история Соболева встряхнула. В том плане, что убрали двух нападающих, взяли ещё одного, и он просто почувствовал, что его вообще не котируют. Никак. По мне, он как раз таки завёлся», — сказал Шнякин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».