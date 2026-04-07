В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали продление контракта с Магуайром

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс прокомментировал продление контракта с защитником Гарри Магуайром. Сегодня, 7 апреля, клуб официально объявил о продлении трудового договора с 33-летним англичанином до лета 2027 года.

«Гарри олицетворяет менталитет и стойкость, необходимые для выступления за «Манчестер Юнайтед». Он настоящий профессионал, который привносит бесценный опыт и лидерство в нашу молодую, амбициозную команду.

Гарри, как и все в клубе, полностью полон решимости помочь «Манчестер Юнайтед» добиться регулярного и устойчивого успеха», — приводит слова Уилкокса официальный сайт клуба.

Защитник подписал новый контракт до июня 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один год. Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2019 году и с тех пор провёл 266 матчей, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии.