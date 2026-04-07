Мирзоян — о Карседо: он даже знает фразу «Если не знаешь, что делать — отдай Гаврилову»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался о встрече с главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо.

«Встреча с Хуаном Карседо оказалась полезной — обыграли «Локомотив» (смеётся). Она прошла ещё до матча. Было интересно, Карседо очень позитивный человек. Он ведь уже был тут 13 лет назад, помогал Эмери. Каждого из нас он знал, достаточно хорошо пообщались, говорили через переводчика. Есть фраза «Если не знаешь, что делать с мячом — отдай Гаврилову», он даже это знал, вспомнил про неё во время разговора. Присутствовали Кавазашвили, Шавло, Романцев, Дасаев, Хидиятуллин, Гаврилов, Некрасов и Малышев тоже были.

Мы долго его не задерживали, но он произвёл позитивное впечатление. Поговорили, как он видит направление команды. Не буду всё раскрывать, но это схоже и с нашим виденьем. Например, работа с молодёжью. Оказывается, он был на матче молодёжной команды. А это большая мотивация для молодых ребят, когда приходит главный тренер. Важно, чтобы иностранцы не чувствовали себя отдалёнными, а была единая семья. «Спартак» всегда был многонациональной командой, всегда была семейственность. Примерно такое направление он и видит.

Карседо дал напутствие ветеранам, чтобы мы себя хорошо подготовили и вышли на поле играть против основной команды (смеётся). А мы пожелали удачи. Мы все хотим одного — чтобы команда показывала хороший футбол и выигрывала, чтобы всегда были забитые мячи, как минимум на один больше, чем у соперника», — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

