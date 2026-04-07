«Это было непростое решение». Аарон Рэмси объявил о завершении карьеры

Капитан сборной Уэльса и бывший полузащитник «Арсенала» и «Ювентуса» Аарон Рэмси объявил, что завершает профессиональную футбольную карьеру. Последним клубом в карьере 35‑летнего хавбека был мексиканский «Пумас», который он покинул в 2025 году.

«Это было непростое решение. После долгих раздумий я принял решение завершить футбольную карьеру.

Прежде всего хочу сказать об Уэльсе. Для меня было огромной честью носить валлийскую футболку и пережить в ней столько незабываемых моментов. Это стало возможным лишь благодаря колоссальному вкладу всех тренеров, под руководством которых я выступал, всего персонала, который поддерживал меня на каждом этапе.

Далее — искренняя благодарность всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо тренерам и сотрудникам, которые помогли осуществить мою мечту и выйти на самый высокий уровень.

И, конечно, огромное спасибо моей жене, детям и всей семье. Без вашей поддержки на протяжении всех этих лет ничего бы не получилось», — написал Рэмси в социальной сети.

В составе «Арсенала» Рэмси трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а с «Ювентусом» стал чемпионом Италии и выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также Рэмси выступал за клубы: «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Рейнджерс» и «Ниццу».

