В «Динамо» не исключили возвращения в клуб Фёдора Смолова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров не стал исключать возможность возвращения в футбольный клуб воспитанника бело-голубых Фёдора Смолова. Форвард летом 2025 года покинул «Краснодар», внеся свой вклад в победу чёрно-зелёных в Мир РПЛ. С тех пор 36-летний Смолов находится в статусе свободного агента. О завершении профессиональной карьеры футболиста он не объявлял.

«Возобновит — будем рассматривать. Или не будем. Он сейчас в нормальном состоянии», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

За «Динамо» Смолов провёл 216 матчей в различных турнирах, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.