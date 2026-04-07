Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Слишкович: в «Спартаке» нет никакого багажа Станковича

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о стиле московского клуба под руководством нынешнего главного тренера Хуана Карседо.

– Что Карседо поменял в «Спартаке» после ухода Станковича? Рисунок изменился или сейчас команда играет больше на багаже Деяна?
– Нет никакого багажа Станковича, сейчас у «Спартака» вообще другой футбол. Все их матчи, что я смотрел, – Карседо играет под соперника. Мне это очень нравится, интересно смотреть. А раньше у «Спартака» была нормальная, но тактически очень простая игра. Дай мяч Барко, потом на фланг, там Маркиньос, потом левый край, или правый крайний за спиной. Передачи на фланг и в штрафную. Такой был раньше футбол. Сейчас вообще другой. Так что ни о каких багажах мы не можем говорить. Если кто-то думает, что есть связь между футболом Станковича и Карседо, он ничего не понимает, — приводит слова Слишковича Metaratings.

