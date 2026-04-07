Тони Кроос оценил выступление Федерико Вальверде в текущем сезоне «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал игру хавбека клуба Федерико Вальверде в текущем сезоне.

«В этом сезоне, который для «Реала» был посредственным, Феде смог немного вытащить команду на своих плечах. Для него тоже не всё было идеально, но ни его набранный темп, ни выступление с «Манчестер Сити» не случайны, потому что он просто парень, который обладает не только качеством, но и правильным менталитетом. С тех пор он блистает на поле. Уровень, который Феде демонстрирует сейчас, просто невероятен. Надеюсь, это продлится долго», — приводит слова Крооса ESPN.

В текущем сезоне Вальверде провёл 42 матча за «Реал» во всех соревнованиях, забив восемь мячей и сделав 12 результативных передач. Сегодня, 7 апреля, мадридский клуб на домашнем стадионе встретится с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.