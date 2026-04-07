Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос оценил выступление Федерико Вальверде в текущем сезоне «Реала»

Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал игру хавбека клуба Федерико Вальверде в текущем сезоне.

«В этом сезоне, который для «Реала» был посредственным, Феде смог немного вытащить команду на своих плечах. Для него тоже не всё было идеально, но ни его набранный темп, ни выступление с «Манчестер Сити» не случайны, потому что он просто парень, который обладает не только качеством, но и правильным менталитетом. С тех пор он блистает на поле. Уровень, который Феде демонстрирует сейчас, просто невероятен. Надеюсь, это продлится долго», — приводит слова Крооса ESPN.

В текущем сезоне Вальверде провёл 42 матча за «Реал» во всех соревнованиях, забив восемь мячей и сделав 12 результативных передач. Сегодня, 7 апреля, мадридский клуб на домашнем стадионе встретится с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android