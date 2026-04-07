Орлов заявил, что Семак выставит на матч со «Спартаком» в Кубке неоптимальный состав

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о конкуренции атакующих полузащитников Педро и Андрея Мостового в «Зените». Также он заявил, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак будет использовать ротацию в составе на ближайший кубковый матч со «Спартаком».

— Вы часто и давно проходитесь по игре Мостового. Почему Педро вы считаете лучше него?

— Если сравнить их футбольные характеристики, Педро умеет больше делать на футбольном поле, чем Мостовой. На самом деле, Педро в матче с «Крыльями» вышел и… Думаю, Мостовому сейчас дадут сыграть с первых минут с московским «Спартаком». Думаю, Семак будет верен себе — на Кубок он всегда меняет [стартовый] состав. На мой взгляд, основной состав видоизменится. Но все [ключевые] тоже будут в заявке, и во втором тайме уже смогут выходить другие футболисты, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».