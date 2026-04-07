Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Александр Григорян назвал лучшего игрока «Зенита»

Российский тренер Александр Григорян определил лучшего игрока в составе санкт-петербургского «Зенита». Так, по словам специалиста, лучшим футболистом сине-бело-голубых является крайний нападающий Максим Глушенков.

«На мой взгляд, Глушенков сегодня лучший игрок «Зенита». Лучший. Абсолютно лучший. По потенциалу или реализации? Просто лучший. Другое дело, что сложный характер, есть проблемы с мотивацией на определённые матчи, но он лучший. Выбирать буду лучшего игрока «Зенита», выберу Глушенкова. Сейчас будет матч «Краснодара» с «Зенитом», если бы мне сказали сделать прогноз… Я бы ответил: «Глушенков если сыграет в свою силу, то выиграет «Зенит», — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Счёт вводит в заблуждение». Григорян — о матче «Зенита» с «Крыльями Советов»
Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
