Александр Григорян назвал лучшего игрока «Зенита»

Российский тренер Александр Григорян определил лучшего игрока в составе санкт-петербургского «Зенита». Так, по словам специалиста, лучшим футболистом сине-бело-голубых является крайний нападающий Максим Глушенков.

«На мой взгляд, Глушенков сегодня лучший игрок «Зенита». Лучший. Абсолютно лучший. По потенциалу или реализации? Просто лучший. Другое дело, что сложный характер, есть проблемы с мотивацией на определённые матчи, но он лучший. Выбирать буду лучшего игрока «Зенита», выберу Глушенкова. Сейчас будет матч «Краснодара» с «Зенитом», если бы мне сказали сделать прогноз… Я бы ответил: «Глушенков если сыграет в свою силу, то выиграет «Зенит», — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».