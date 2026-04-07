Орлов — о матче «Зенит» — «Краснодар»: ничья будет в пользу «быков»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Все сейчас говорят о матче со «Спартаком». Но впереди у «Зенита» и 12 апреля, когда будет матч с «Краснодаром». Это решающая встреча для всего нашего чемпионата. Напряжение необыкновенное! Причём «Краснодар» приедет, и ничья-то в их пользу будет. Поэтому впереди очень сложная борьба за победу, за очки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.