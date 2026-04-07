Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о матче «Зенит» — «Краснодар»: ничья будет в пользу «быков»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все сейчас говорят о матче со «Спартаком». Но впереди у «Зенита» и 12 апреля, когда будет матч с «Краснодаром». Это решающая встреча для всего нашего чемпионата. Напряжение необыкновенное! Причём «Краснодар» приедет, и ничья-то в их пользу будет. Поэтому впереди очень сложная борьба за победу, за очки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android