Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Брэдли Баркола пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» — RMC Sport

Брэдли Баркола пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» — RMC Sport
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола не сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», сообщает RMC Sport.

Форвард продолжает проходить курс восстановления после растяжения лодыжки, однако его восстановление проходит быстрее, чем ожидалось, что является положительной новостью для команды. В ближайшие дни будет предоставлена обновленная информация о состоянии здоровья игрока.

Напомним, Баркола получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси», который завершился со счётом 3:0 в пользу парижан.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» состоится в среду, 8 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Вторая игра между командами запланирована на 14 апреля.

