Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Было бы глупо уходить». Витинья — о слухах об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала» и ряда клубов из Саудовской Аравии.

«Было бы глупо уходить. Не думаю, что это лучшее решение для меня сейчас. Я прекрасно чувствую себя здесь, в «ПСЖ».

Мне кажется, что люди здесь меня действительно любят, думаю, мне удалось заслужить эту привязанность. Мне нравится здесь, моей семье тоже. У нас фантастическая команда и невероятный тренер.

Что касается интереса саудовских клубов, я и так неплохо зарабатываю здесь, в Европе, в большом клубе. Удвоение или утроение моей зарплаты меня бы нисколько не осчастливило», — приводит слова Витиньи RMC Sport.

В текущем сезоне Витинья принял участие в 42 матчах во всех соревнованиях, забив семь голов и сделав 10 результативных передач. В среду, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Вторая игра между командами запланирована на 14 апреля.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Материалы по теме
Sport.es: «Реал» не планирует подписывать Родри, приоритет — покупка Витиньи и Хакими
