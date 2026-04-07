«Нет законченности продукта». Орлов высказался о проблемах «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов проанализировал текущие проблемы «Зенита» перед важными матчами со «Спартаком» (в Фонбет Кубке России) и с «Краснодаром» (в Мир РПЛ).

«Вопросы есть всегда. В последнем матче я смотрел за игрой без мяча, как передвигаются футболисты. И вот что я увидел… На левом фланге Джон Джон, Барриос, Вендел. А перевода на правый фланг нет. Хотя для «Зенита» вообще характерны вот эти диагонали с фланга на фланг. Сейчас почему-то они этого не делают. А Глушенков стоит там на правом фланге один и поднимает руки вверх. И два раз так было… Понятно, он просит мяч, а ему не дают.

Пока законченности продукта в исполнении «Зенита» нет. Мы видим его потенциал, но вот сейчас важно, чтобы клуб выдал всё, на что способен», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».