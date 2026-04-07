Илья Вахания ответил на вопрос об игре на разных позициях в «Ростове»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своей игре на разных позициях в клубе.

— Ты много подключался к атакам в матче с «Пари НН», при этом во втором тайме успевал возвращаться и выигрывать эпизоды у Сефаса. Это была установка? Или по игре так складывалось?

— В целом так складывалась игра. В первом тайме мы больше атаковали, получалось подниматься высоко и подключаться. Нам нужно улучшать статистику и забивать как можно больше голов. Во втором тайме уже больше играли по счёту. Плюс я заканчивал игру центральным защитником – конечно, думал больше об обороне, тем более игра это подразумевала. Мне как защитнику в первую очередь важно, чтобы мы не пропускали.

— Насколько тебе комфортна смена позиций?

— Мне комфортно там, где я нужен команде. Понимаю требования нашего тренерского штаба и знаю, что делать на каждой позиции. Спокойно к этому отношусь.

— В матче тебя часто отмечали как одного из самых активных. Чувствуешь, что сейчас в хорошей форме?

— Честно, не думал об этом. Сейчас важно держать уровень, приносить пользу и делать всё, чтобы улучшить наше положение. Все мысли об этом, а не о своей форме, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.