Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Агент Барко ответил, что будет, если «Зенит» предложит хороший контракт игроку «Спартака»

Футбольный агент Адриан Файха, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, ответил на вопрос, что будет, если «Зенит» предложит хороший контракт футболисту красно-белых. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с аргентинцем. Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

— Что сейчас является камнем преткновения в переговорах?
— Естественно, я не могу рассказывать все подробности, но Эсекьель хочет пятилетний контракт. Он хочет остаться в «Спартаке», клуб хочет его оставить. А когда желания у всех есть, думаю, мы сойдёмся в деталях.

— А если завтра придёт «Зенит» и предложит игроку ещё более хороший пятилетний контракт?
— За столько лет в футболе я научился не говорить о том, чего нет на бумаге. Реальность такая, что мы в «Спартаке», ведём переговоры с клубом и хотим [подписать] долгий и хороший контракт, — сказал Файха в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

