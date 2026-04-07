Вице-губернатор Краснодарского края подозревается в коррупции через ФК «Кубань»

Правоохранительные органы подозревают вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку в организации схемы незаконного обогащения. По данным Генпрокуратуры, в 2015-2016 годах часть средств от субсидий и других преференций аграриям переводилась под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань». Эти средства затем распределялись между участниками схемы. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в суде, где рассматривается антикоррупционный иск.

«В 2015-2016 годах Коробка за предоставление субсидий из регионального бюджета, предоставление сельхозземель тем или иным коммерческим предприятиям и иных льгот сформировал систему «поборов», которая заключалась в перечислении средств под видом пожертвований, их принимал футбольный клуб «Кубань». Таким образом, в 2015-2016 годах на счёт футбольного клуба было перечислено свыше 1 млрд», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Он также добавил, что Коробка инициировал уголовное дело в отношении бывшего представителя клуба, а схему «поборов» был вынужден переориентировать на Первореченский спортивный футбольный клуб ПСК.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры указал, что средства незаконного обогащения могли распределяться и между другими чиновниками администрации Краснодарского края, которые были вовлечены в данную схему.