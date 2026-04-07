Павел Погребняк: у «Спартака» очередной провальный сезон — надо что-то менять

Известный экс-футболист Павел Погребняк высказался об игре и результатах московского «Спартака» в весенней части сезона. Он считает, что красно-белым пора что-то менять, ведь они провалили очередной сезон.

«По игре с «Локомотивом» я не заметил оптимизма в «Спартаке». Команда обладает действительно высококвалифицированными футболистами: Барко, Маркиньос. Иногда даже могут забить нападающие. Понятно, что этот сезон — очередной провальный для «Спартака». Даже в Кубке дальше пройдёт, думаю, «Зенит». А что касается следующего сезона… Мы каждый год что-то говорим, а ничего не меняется. С другой стороны, у «Спартака» образовался российский костяк, что тоже немаловажно — Зобнин, Умяров, Литвинов. Молодые игроки прогрессируют рядом с хорошими иностранцами. Но чтобы конкурировать с «Краснодаром» и «Зенитом», «Спартаку» надо заметно укрепляться и что-то менять», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.