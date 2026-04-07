Антонио Валенсия перешёл в «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона

Бывший полузащитник «Вильярреала», «Уигана» и «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия возобновил игровую карьеру в возрасте 40 лет, чтобы выступать за «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

«С гордостью приветствуем победителя Премьер-лиги Антонио Валенсию в «Уитеншоу Ветс»! Легенда «Манчестер Юнайтед». Победитель. Теперь он носит нашу эмблему. Добро пожаловать в клуб, Антонио!» — сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что за этот клуб играют и другие футболисты, у которых есть опыт выступления на элитном уровне: Эмиль Хески, Дэниел Дринкуотер, Стивен Айрлэнд, Джолеон Лескотт, Паписс Сиссе и другие.