Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Валенсия перешёл в «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона

Антонио Валенсия перешёл в «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона
Комментарии

Бывший полузащитник «Вильярреала», «Уигана» и «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия возобновил игровую карьеру в возрасте 40 лет, чтобы выступать за «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

«С гордостью приветствуем победителя Премьер-лиги Антонио Валенсию в «Уитеншоу Ветс»! Легенда «Манчестер Юнайтед». Победитель. Теперь он носит нашу эмблему. Добро пожаловать в клуб, Антонио!» — сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что за этот клуб играют и другие футболисты, у которых есть опыт выступления на элитном уровне: Эмиль Хески, Дэниел Дринкуотер, Стивен Айрлэнд, Джолеон Лескотт, Паписс Сиссе и другие.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android