Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Шалимов: «Спартак» просто возюкал «Локомотив» в концовке матча

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Спартак» в концовке поймал кураж и, как я это называю, просто начал играть в футбол — возюкал соперника. Делал то, чего мы ждём от нашей сборной в товарищеских матчах. Но гол «Локо» «привёз» себе сам. Сильянов сделал плохой пас, мяч перехватили, Зобнин сделал шикарный навес на Солари. Выбей Сильянов сильно на Комличенко — ничего бы и не было.

Но надо говорить, что в конце арбитр вполне мог назначать пенальти после отмашки Денисова. Движение руки не было естественным — это удар по лицу. Только этой весной случались моменты, когда арбитры назначали пенальти за совсем детские касания по лицу — грубо говоря, царапали глазик. А тут — удар», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

