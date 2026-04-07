Шалимов: «Спартак» просто возюкал «Локомотив» в концовке матча

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 2:1.
«Спартак» в концовке поймал кураж и, как я это называю, просто начал играть в футбол — возюкал соперника. Делал то, чего мы ждём от нашей сборной в товарищеских матчах. Но гол «Локо» «привёз» себе сам. Сильянов сделал плохой пас, мяч перехватили, Зобнин сделал шикарный навес на Солари. Выбей Сильянов сильно на Комличенко — ничего бы и не было.
Но надо говорить, что в конце арбитр вполне мог назначать пенальти после отмашки Денисова. Движение руки не было естественным — это удар по лицу. Только этой весной случались моменты, когда арбитры назначали пенальти за совсем детские касания по лицу — грубо говоря, царапали глазик. А тут — удар», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 7 апреля 2026
