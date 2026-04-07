Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра состоится в среду, 8 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:45 мск.

«Спартак» провёл тяжелейший матч с «Локо», пришлось отыгрываться. Возможно, это тоже может сказаться с точки зрения восстановления к кубковой игре с «Зенитом». Я жду отличную атмосферу на этом матче — думаю, «Газпром Арена» будет практически полной. Подтянутся фанаты, которые соскучились по футболу. И, конечно, думаю, что это будет результативный матч. Хоть «Зенит» забивает не очень много, но «Спартак» и забивает, и пропускает немало — голы будут», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.