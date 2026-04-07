Экс-капитан «Вест Хэма» Нолан: Кэрролл не хотел уходить из «Ньюкасла»

Бывший капитан «Вест Хэм Юнайтед» Кевин Нолан заявил, что Энди Кэрролл не хотел переходить из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» в 2011 году. Сам Нолан также ранее выступал за «сорок».

«Кэрролл никуда не хотел уходить. А «Ньюкасл» решил так: «Ну уж нет, нам заплатят за него £ 35 млн». Помню, как Энди пришёл ко мне в гости, мы поговорили. Его все искали, ему постоянно звонили. Мы с ним общались, а я недоумевал: «Погодите, £ 29-31 млн за него?»

Мы здорово отыграли вместе на протяжении шести месяцев в Премьер-лиге, некоторым командам серьёзно досталось от нас, мы очень хорошо сыгрались. Но потом это прошло, хоть наш состав и так был добротным.

Покидая нас, он так и сказал: «Я не хочу уходить». Он был парнем из Ньюкасла до мозга костей, хотел стать легендой «Ньюкасл Юнайтед», носить футболку с девятым номером долгие годы.

Конечно же, пристальное внимание к его трансферу за £ 35 млн, переезд в Ливерпуль, где другой менталитет, а твои семья и друзья далеко… Это было сложно для него. Он переехал вместе со своей тогдашней девушкой, и я думаю, ему было тяжело. Переезд в Ливерпуль, где у него не было той поддержки, которая была бы в Ньюкасле, оказался непростой задачей», — сказал Нолан в свежем выпуске подкаста The Good, The Bad & The Football.