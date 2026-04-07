Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Валерий Карпин назвал свою главную тренерскую ошибку в карьере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал свою главную тренерскую ошибку в карьере. Карпину 57 лет, он возглавляет сборную с 2021-го. Ранее он работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира, «Ростове» и московском «Динамо».

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может. Пример из школы: если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в «Спартаке». Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в «Армавире». Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков», — приводит слова Карпина ТАСС.

Материалы по теме
Карпина критикуют за мат в раздевалке сборной. А вот как ругались легенды мирового футбола Карпина критикуют за мат в раздевалке сборной. А вот как ругались легенды мирового футбола
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
