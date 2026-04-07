Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал свою главную тренерскую ошибку в карьере. Карпину 57 лет, он возглавляет сборную с 2021-го. Ранее он работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира, «Ростове» и московском «Динамо».

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может. Пример из школы: если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в «Спартаке». Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в «Армавире». Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков», — приводит слова Карпина ТАСС.