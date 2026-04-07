Погребняк оценил призыв фанатов «Зенита» отказаться от оскорблений в матче со «Спартаком»

Бывший надающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк оценил призыв болельщиков сине-бело-голубых отказаться от оскорблений в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт 8 апреля. Ранее фанаты «Зенита» объявили, что не будут оскорблять соперника и использовать любые оскорбления в связи с приближающейся Пасхой.

«Крутой ход от питерцев, отказаться от оскорблений на матче со «Спартаком» очень важно — сейчас страстная неделя. Оскорблениям вообще не место, а близ Пасхи — тем более. Уважение, несмотря на конкуренцию двух команд, это очень важно и правильно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.