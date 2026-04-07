Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Их психолог научил». Орлов рассказал, в чём «Краснодар» сейчас лучше «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о сплочённости «Краснодара» перед матчем 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Орлов считает, что именно в сплочённости «Краснодар» превосходит «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
«На мой взгляд… Вы видели, какое видео «Краснодар» показал из раздевалки? Там монолог Кордобы (мотивирующая речь перед матчем для команды. — Прим. «Чемпионата»). И потом, как тренер Мусаев сказал: «Да, соперники подготовились: у них сдутые мячи и не покошена трава на поле». Но мне это понравилось с точки зрения психологического состояния «Краснодара». Они сейчас вот такая сплочённая команда. Они начали делать подобные видеоклипы — это их какой-то психолог научил. Вот они все вместе уже второй раз что-то сделали перед матчем в раздевалке. Вот такой сплочённости, такого общего порыва не хватает сейчас «Зениту», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

