«Их психолог научил». Орлов рассказал, в чём «Краснодар» сейчас лучше «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о сплочённости «Краснодара» перед матчем 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Орлов считает, что именно в сплочённости «Краснодар» превосходит «Зенит».

«На мой взгляд… Вы видели, какое видео «Краснодар» показал из раздевалки? Там монолог Кордобы (мотивирующая речь перед матчем для команды. — Прим. «Чемпионата»). И потом, как тренер Мусаев сказал: «Да, соперники подготовились: у них сдутые мячи и не покошена трава на поле». Но мне это понравилось с точки зрения психологического состояния «Краснодара». Они сейчас вот такая сплочённая команда. Они начали делать подобные видеоклипы — это их какой-то психолог научил. Вот они все вместе уже второй раз что-то сделали перед матчем в раздевалке. Вот такой сплочённости, такого общего порыва не хватает сейчас «Зениту», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.