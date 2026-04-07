Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Лукас Фассон: не секрет, что я хочу остаться в «Локомотиве»

Футболист «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что хотел бы остаться в московском клубе. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

— Ваш контракт с «Локомотивом» истекает этим летом. Вы продлите его или покинете команду?
— Ни для кого не секрет, что я хочу остаться в «Локомотиве». Но новостей по этой ситуации у меня для вас нет, — приводит слова Фассона «Российская газета».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

