Мирче Луческу планируется операция, несмотря на нахождение в искусственной коме — Fanatik

Румынскому специалисту Мирче Луческу, несмотря на нахождение в искусственной коме, планируется операция, сообщает Fanatik в соцсети Х.

Также по данным источника, для поддержания функций сердца и лёгких будет использоваться аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Кроме того, ожидается, что в процедуре примет участие кардиолог-специалист из Франции.

Ранее сообщалось, что румынский специалист Мирча Луческу может получить систему механической поддержки кровообращения.

Напомним, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.