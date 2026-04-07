Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Сьоне» сообщили о работе над партнёрством с «Зенитом» в сфере обмена молодыми игроками

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о намерении заключить соглашение с «Зенитом» относительно обмена молодыми футболистами.

«На данный момент мы в процессе заключения соглашения с «Зенитом» по обмену молодыми футболистами, но пока ничего не сделано. Совместно с академиями мы сейчас создаём школу, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетского образования. И в этих рамках кое-что можно сделать. В возрасте от 12 до 19 лет это 7500 часов футбола и 6500 часов обучения. С потенциальными обменами.

Будущие футболисты должны быть лучше подготовлены и более интеллектуально развиты. И для нашего клуба обмены с «Зенитом» — это хорошо. Есть идея создать ассоциацию клубов, в которую войдут «Сьон», «Зенит» и другие команды. Эта будет лучше, чем идея мультиклубной системы, которая сейчас в моде», — приводит слова Константина Sport24.

