Флик — о Ямале: ему всего 18. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эмоции полузащитника Ламина Ямаля после матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико», завершившегося со счётом 2:1. Ямаль не отпраздновал победный гол форварда Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте, и сразу после финального свистка направился в туннель. В этот момент он прошёл мимо тренера, который попытался его остановить. Игрок увернулся и указал на что-то пальцем, что вызвало недовольство.

«Ламину всего 18 лет, и, на мой взгляд, он — невероятный игрок. При повторном просмотре матча особенно заметно, насколько впечатляют его действия на поле. Да, иногда он расстраивается, если я его меняю, или когда оказывается под плотной опекой четырёх‑пяти соперников — в таких ситуациях он может ударить по воротам и промахнуться. Ему бывает неприятно из‑за промахов, но он страстный игрок, и я его полностью поддерживаю.

Он на верном пути, и мы создаём условия для его развития. Не каждое его действие должно вызывать широкий резонанс. Понимаю, что все пристально следят за ним — ведь он действительно фантастический игрок, — но не стоит забывать, что ему всего 18. Я сказал ему, что ошибки допустимы и что я буду его защищать. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.