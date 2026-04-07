Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик — о Ямале: ему всего 18. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал эмоции полузащитника Ламина Ямаля после матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико», завершившегося со счётом 2:1. Ямаль не отпраздновал победный гол форварда Роберта Левандовского, забитый на 87-й минуте, и сразу после финального свистка направился в туннель. В этот момент он прошёл мимо тренера, который попытался его остановить. Игрок увернулся и указал на что-то пальцем, что вызвало недовольство.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

«Ламину всего 18 лет, и, на мой взгляд, он — невероятный игрок. При повторном просмотре матча особенно заметно, насколько впечатляют его действия на поле. Да, иногда он расстраивается, если я его меняю, или когда оказывается под плотной опекой четырёх‑пяти соперников — в таких ситуациях он может ударить по воротам и промахнуться. Ему бывает неприятно из‑за промахов, но он страстный игрок, и я его полностью поддерживаю.

Он на верном пути, и мы создаём условия для его развития. Не каждое его действие должно вызывать широкий резонанс. Понимаю, что все пристально следят за ним — ведь он действительно фантастический игрок, — но не стоит забывать, что ему всего 18. Я сказал ему, что ошибки допустимы и что я буду его защищать. В будущем он станет одним из лучших, если не лучшим», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android