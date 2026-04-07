Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал об общении с футболистами «Краснодара» перед переходом в клуб. К чёрно-зелёным Вахания присоединится этим летом. О переходе игрока клубы договорились зимой. За «Ростов» Илья выступает с 2023-го.

— Про переход в «Краснодар» уже известно. Как ты сам смотришь на этот этап?

— Если честно, сейчас не об этом думаю. Все мысли только о «Ростове». До лета я игрок этой команды и сделаю для неё всё. С ребятами из «Краснодара» мы общались в сборной, но это были больше бытовые моменты: жильё, переезд», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.