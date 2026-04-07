Лукас Фассон: Россия — спокойная страна, где всё чисто, ухоженно и красиво

Футболист «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, чем его удивила Россия. К железнодорожникам бразилец присоединился в 2022-м. В нынешнем сезоне Фассон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

— Когда переходили в «Локомотив», какие были ожидания от жизни в России и совпали ли они с реальностью?

— У меня было совсем другое восприятие. Нам с малых лет, со школьной скамьи, внушали, что Россия вечно с кем-то борется. Но, приехав сюда, видишь совсем другое: спокойная страна, где всё чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой. Так что расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими. В лучшую сторону, — приводит слова Фассона «Российская газета».