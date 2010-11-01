Видеообзор матча "Динамо" К — "Ильичёвец"

В рамках 16-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» добилось разгромной победы над мариупольским «Ильичёвцем». Игра завершилась со счётом 9:0.

Чемпионат Украины

Девятый тур

«Динамо» (Киев) – «Ильичёвец» (Мариуполь) – 9:0

Голы: Ярмоленко, 12 (1:0); Гусев, 25 (2:0); Милевский, 28 (3:0); Милевский, 30 (4:0); Савин, 41 – автогол (5:0); Милевский, 45+1 (6:0); Милевский, 59 (7:0); Гильерме, 73 (8:0); Данило Сильва, 77 (9:0).

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