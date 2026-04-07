Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Вратарь «Арсенала» Райя — о матче со «Спортингом»: ожидаем серьёзной борьбы, мы готовы

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с лиссабонским «Спортингом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Мы знаем, что это будет очень тяжело, у них действительно хорошая статистика домашних матчей. Мы ожидаем серьёзной борьбы, но мы к ней готовы.

Я думаю, что каждая игра — это новая возможность. Будут разговоры о двух наших поражениях [от «Манчестер Сити» и «Саутгемптона»], но мы должны рассматривать это как возможность показать, на что мы способны. Впереди очень важная игра, мы ждём её с нетерпением», — приводит слова Райи официальный сайт УЕФА.

