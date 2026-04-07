Артета: Дьёкереш воодушевлён и ждёт матч со «Спортингом» с большим нетерпением

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Игра пройдёт сегодня, 7 апреля, на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Глядя на достижения «Спортинга», особенно в домашних матчах, на то, как они играли в этой Лиге чемпионов, на команды, которые они побеждали, мы понимаем, насколько трудным будет этот матч. Именно поэтому мы хотим победить ещё сильнее.

Думаю, [Виктор Дьёкереш] ждёт этого матча с большим нетерпением. Он воодушевлён и очень благодарен «Спортингу» за время, которое он провёл в этом клубе. Это видно по тому, как он говорит о клубе, об игроках, персонале, обо всех, кто работает в «Спортинге». Опыт, полученный там, был очень важной частью его пути», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

В конце июля 2025 года Дьёкереш перешёл из «Спортинга» в лондонский «Арсенал». Форвард играл в португальском клубе с июля 2023 года по июль 2025 года.