Главная Футбол Новости

Артета: Дьёкереш воодушевлён и ждёт матч со «Спортингом» с большим нетерпением

Артета: Дьёкереш воодушевлён и ждёт матч со «Спортингом» с большим нетерпением
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Игра пройдёт сегодня, 7 апреля, на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Глядя на достижения «Спортинга», особенно в домашних матчах, на то, как они играли в этой Лиге чемпионов, на команды, которые они побеждали, мы понимаем, насколько трудным будет этот матч. Именно поэтому мы хотим победить ещё сильнее.

Думаю, [Виктор Дьёкереш] ждёт этого матча с большим нетерпением. Он воодушевлён и очень благодарен «Спортингу» за время, которое он провёл в этом клубе. Это видно по тому, как он говорит о клубе, об игроках, персонале, обо всех, кто работает в «Спортинге». Опыт, полученный там, был очень важной частью его пути», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

В конце июля 2025 года Дьёкереш перешёл из «Спортинга» в лондонский «Арсенал». Форвард играл в португальском клубе с июля 2023 года по июль 2025 года.

