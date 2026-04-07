Андрей Лунёв: пока нет понимания, останусь ли в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, есть ли понимание по его будущему в клубе. Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня этого года.

— У меня травма. По срокам надо спрашивать у врача. Не было бы травмы…

— Есть ли понимание по следующему сезону — вы в «Динамо» остаётесь?

— Пока нет понимания, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Андрей Лунёв выступает за бело-голубых с 2024 года. Суммарно за «Динамо» голкипер провёл 44 матча, пропустив 55 мячей. Ранее вратарь выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Карабах», «Калугу», «Торпедо», «Уфу» и другие клубы.