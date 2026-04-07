Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Заза Джанашия раскритиковал работу арбитра в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия раскритиковал работу арбитра матча 23-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и железнодорожниками Инала Танашева. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Спартаку» судьи помогают, пенальти в ворота «Локомотива» можно было не давать. Зато в ворота «Спартака» пенальти не дали. Но поражение — вина «Локомотива». Защитник, у которого есть жёлтая карточка, так играть не должен.

Первый тайм «Локомотив» играл великолепно, никаких ошибок, больше моментов. Во втором тайме играли наравне, но судья переметнулся на сторону «Спартака», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

