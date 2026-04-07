«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Сегодня, 7 апреля, состоится матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Крылья Советов» — ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рекена, Лепский, Божин, Гальдамес, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шуманский.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.