«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России 2025/2026, 7 апреля

Комментарии

Сегодня, 7 апреля, состоится матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Крылья Советов» — ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'    

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рекена, Лепский, Божин, Гальдамес, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шуманский.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android