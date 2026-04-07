Главная Футбол Новости

Карпин раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026

Карпин раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований из-за специальной военной операции на Украине.

«Я отыграл 11 лет в Испании и 14 там прожил. Ответ очевиден — буду болеть за сборную Испании», — приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В 2022 году южноамериканская команда обыграла в финале самого престижного турнира среди сборных Францию.

