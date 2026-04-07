Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Врач ЦСКА Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева в заявке на игру с «Крыльями Советов»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие голкипера команды Игоря Акинфеева в заявке на матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов». Игра пройдёт сегодня, 7 апреля, и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'    

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Крылья Советов» из Самары по показанию медицинского штаба отсутствовать будет только Игорь Владимирович Акинфеев, который в последней игре с «Акроном» получил травму во втором тайме, и уже после получения этой травмы [выявилось] небольшое мышечное повреждение. Он остался в Москве для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Сроки восстановления мы пока оцениваем в 10-14 дней. Надеемся, что справимся как раз в указанные сроки. Остальные все футболисты здоровы, готовятся к игре», — сказал Безуглов в видео пресс-службе ЦСКА.

Материалы по теме
В ЦСКА ответили, почему команда не осталась в Самаре между играми с «Крыльями» и «Акроном»
