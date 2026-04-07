Джанашия: 13-й игрок «Спартака» — судья. Так и третье место могут занять
Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия после поражения команды от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги оценил шансы на турнирный успех в соревновании для своей бывшей команды и красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Не думаю, что в этом году «Локомотив» стал бы чемпионом, но третье место надо занять. У команды есть ресурсы для этого, но соперники уже догоняют. У «Спартака» 12-й игрок — болельщики, а 13-й — судья. Если так и будет продолжаться, то могут и третьими стать (смеётся)», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Краснодар» идёт в РПЛ первым, набрав 52 очка. Следом — «Зенит» (51). «Локомотив» замыкает тройку (44). «Спартак» — шестой (41).
