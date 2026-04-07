Джанашия: 13-й игрок «Спартака» — судья. Так и третье место могут занять

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия после поражения команды от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги оценил шансы на турнирный успех в соревновании для своей бывшей команды и красно-белых.

«Не думаю, что в этом году «Локомотив» стал бы чемпионом, но третье место надо занять. У команды есть ресурсы для этого, но соперники уже догоняют. У «Спартака» 12-й игрок — болельщики, а 13-й — судья. Если так и будет продолжаться, то могут и третьими стать (смеётся)», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» идёт в РПЛ первым, набрав 52 очка. Следом — «Зенит» (51). «Локомотив» замыкает тройку (44). «Спартак» — шестой (41).