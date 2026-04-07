Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Операция Луческу не состоится, организм специалиста слишком слаб для вмешательств — Рошу

Операция Луческу не состоится, организм специалиста слишком слаб для вмешательств — Рошу
Операция румынского специалиста Мирчи Луческу не состоится из-за физического состояния тренера, сообщает журналист Эмануэль Рошу в социальной сети Х со ссылкой на представителей больницы.

По информации источника, комплексное обследование также выявило инсульты и проблемы с кровообращением, затронувшие лёгкие. Согласно последним данным врачей, запланированная операция с использованием аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) не состоится, поскольку организм Луческу слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству.

Напомним, специалист был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

Материалы по теме
Луческу перенёс острый инфаркт миокарда
Истории
Луческу перенёс острый инфаркт миокарда
