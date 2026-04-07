Никитин назвал две команды, которые разыграют между собой третье место в РПЛ

Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами на завоевание бронзовых медалей Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

— Моё внутреннее ощущение, которое не основано на анализе игровых ситуаций, несмотря на то что «Локомотив» выглядит неплохо, мне кажется, он не займёт третье место, а его должны разыграть ЦСКА и «Балтика».

— Не «Спартак»?

— Мне кажется, он слишком далеко. Несмотря на серию побед, тяжеловато будет догнать команды, которые идут выше, — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в РПЛ с 44 очками в 23 турах. Ниже располагаются «Балтика» (43 очка) и ЦСКА (42). «Спартак» занимает шестое место. У красно-белых 41 очко.