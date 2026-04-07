Тюрам — о первом голе с февраля: девятый номер «Интера» не может не забивать три месяца

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о том, что прервал свою безголевую серию из восьми игр. В воскресенье, 5 апреля, форвард отличился в матче 31-го тура Серии А с «Ромой» (5:2).

«Да, нападающий должен забивать. «Девятка» «Интера» не может оставаться [без голов]… Вы сказали февраль? Но сейчас апрель. Я не забивал с февраля? Три месяца? Девятый номер «Интера» не может не забивать три месяца.

Стараюсь помогать команде чем могу. Да, у меня был спад, и надеюсь, что это больше не повторится и я смогу помочь команде в том числе голами», – приводит слова Тюрама журналистка Даниэль Мари в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами.