3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Созин: матч с «Крыльями» решит будущее Челестини. Состав ЦСКА — ответ на ссору с Мойзесом

Созин: матч с «Крыльями» решит будущее Челестини. Состав ЦСКА — ответ на ссору с Мойзесом
Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что тренера ЦСКА Фабио Челестини могут уволить из клуба в случае неудачи в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'    

«Матч с «Крыльями» – определяющий для Челестини в ЦСКА. Он решит его будущее в клубе. Если ЦСКА не пройдёт – дни Фабио сочтены, там будут искать замену. Да, были две победы в РПЛ, но финал для Челестини – сегодня. Если не пройдут – значит, весенний кризис он не преодолел и сезон завалил. Пройдут – будет карт-бланш.

Важно, что в составе сразу девять россиян. Понятно, что нет Мойзеса, но остальные бразильцы тоже на лавке. Это ответ на конфликт тренера с защитником. Я не в команде, ситуацию вижу только со стороны. Но, глядя на такой состав, вспоминая слухи о том, что часть футболистов поддержало Мойзеса, невольно начнёшь верить, что в клубе есть группировки – бразильская и российская», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

