Созин: матч с «Крыльями» решит будущее Челестини. Состав ЦСКА — ответ на ссору с Мойзесом

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что тренера ЦСКА Фабио Челестини могут уволить из клуба в случае неудачи в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Матч с «Крыльями» – определяющий для Челестини в ЦСКА. Он решит его будущее в клубе. Если ЦСКА не пройдёт – дни Фабио сочтены, там будут искать замену. Да, были две победы в РПЛ, но финал для Челестини – сегодня. Если не пройдут – значит, весенний кризис он не преодолел и сезон завалил. Пройдут – будет карт-бланш.

Важно, что в составе сразу девять россиян. Понятно, что нет Мойзеса, но остальные бразильцы тоже на лавке. Это ответ на конфликт тренера с защитником. Я не в команде, ситуацию вижу только со стороны. Но, глядя на такой состав, вспоминая слухи о том, что часть футболистов поддержало Мойзеса, невольно начнёшь верить, что в клубе есть группировки – бразильская и российская», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.