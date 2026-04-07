Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент объяснил, как трансферы Козлова в ЦСКА и Вахании в «Краснодар» связаны друг с другом

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Данилы Козлова и защитника «Ростова» Ильи Вахании, ответил, как две сделки связаны друг с другом. Козлов перебрался в московский клуб из «Краснодара» зимой. Вахания присоединится к чёрно-зелёным летом.

– Правильно понимаю, что ЦСКА отказывался бы от притязаний на Илью, при этом «Ростов» был готов расстаться с Ваханией за деньги, которые точно не устраивали клуб летом 2025-го.
– Не совсем. История Вахании и «Краснодара» возникла задолго до этого. Мы уже были в диалоге по нему на протяжении полугода – и не только с «Краснодаром».

– В том числе с ЦСКА?
– ЦСКА был одним из клубов, рассматривавших Илью. У нас не было активных переговоров, но и прошлым летом, и зимой ЦСКА интересовался Ваханией. Поэтому точно неправильно говорить, что за счёт переговоров по Вахании в «Краснодар» мы внезапно нашли решение по Козлову. Это были два параллельных переговорных процесса, со своими нюансами и трудностями.

Могу лишь подтвердить, что на каком-то этапе переговоров мы действительно стали использовать определённые аргументы по одной сделке, чтобы добиться результата и по второй. Это было абсолютно логично, учитывая, что «Краснодар» участвовал в обеих сделках.

Когда мы начали параллельный переговорный процесс по двум сделкам, нам удалось достаточно оперативно обойти острые углы, которые мешали до этого. Это касается не только финансовых аспектов, хотя признаю, что по Вахании мы долго не могли найти точки соприкосновения и взаимопонимания с «Ростовом», — сказал Голяна в интервью Sports.ru.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
