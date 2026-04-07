Смолов — о лимите: я за, потому что летом могу вернуться и в «Спартак» рассматриваться

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался по поводу лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я за, потому что ещё летом могу вернуться. Ну а что, не только же Заболотному в «Спартак» переходить в 34. Сейчас и я в 36 в «Спартак» могу рассматриваться», – сказал Смолов в выпуске шоу «Смол ФМ».

Последней профессиональной командой Фёдора был «Краснодар», который он покинул по итогам чемпионского сезона-2024/2025. В прошлом году форвард также провёл две игры за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

Всего в РПЛ нападающий сыграл 339 матчей, в которых забил 109 голов и сделал 42 результативные передачи.